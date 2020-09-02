Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.09.2020 (07:09)

В Бурятии в ходе опытно-исследовательского учения специалисты радиотехнических войск ВВО выявляли малоразмерные дроны

В Республике Бурятия состоялось опытно-исследовательское учение с военнослужащими радиотехнических войск ПВО Восточного военного округа по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В учении были задействованы современные радиолокационные станции «Небо» и «Небо-СВУ» недавно поступившие на вооружение.

В ходе практической части учений специалисты радиотехнических войск поочередно выявляли приближающиеся одиночные малоразмерные БЛА и группы дронов условного противника на максимально возможной дальности. После каждого обнаружения и определения типов целей, расчеты передавали данные дежурным средствам ПВО. Обозначение противника осуществлялось военными и промышленными БЛА.

В ходе тренировок обнаружение объектов осуществлялось на расстоянии более 100 километров, что позволяло своевременно осуществить передачу данных зенитчикам, которые гарантированно могли обезвредить приближающуюся воздушную опасность.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ВВО провели концерт у дома ветеранов Великой Отечественной войны в Хабаровске
Cпециалисты войск связи ВВО в Бурятии начали тактико-специальное учение
Декорированные автомобили и праздничный салют готовят в Приморской общевойсковой армии ВВО на 75 лет победы во Второй мировой войне
Порядка 10 площадок для написания «Диктанта Победы» развернуты в Приморском общевойсковом объединении ВВО

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false