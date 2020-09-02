02.09.2020 (07:09)

В Бурятии в ходе опытно-исследовательского учения специалисты радиотехнических войск ВВО выявляли малоразмерные дроны

В Республике Бурятия состоялось опытно-исследовательское учение с военнослужащими радиотехнических войск ПВО Восточного военного округа по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В учении были задействованы современные радиолокационные станции «Небо» и «Небо-СВУ» недавно поступившие на вооружение.

В ходе практической части учений специалисты радиотехнических войск поочередно выявляли приближающиеся одиночные малоразмерные БЛА и группы дронов условного противника на максимально возможной дальности. После каждого обнаружения и определения типов целей, расчеты передавали данные дежурным средствам ПВО. Обозначение противника осуществлялось военными и промышленными БЛА.

В ходе тренировок обнаружение объектов осуществлялось на расстоянии более 100 километров, что позволяло своевременно осуществить передачу данных зенитчикам, которые гарантированно могли обезвредить приближающуюся воздушную опасность.

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