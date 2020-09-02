02.09.2020 (06:37)

Военнослужащие ВВО провели концерт у дома ветеранов Великой Отечественной войны в Хабаровске

Военнослужащие военного оркестра штаба Восточного военного округа (ВВО) провели торжественный концерт на территории дома ветеранов в рамках мероприятий посвященных 75-годовщине окончания Второй Мировой войны.

Военные артисты исполнили для ветеранов войны и тружеников тыла песни военных лет, классические, а также современные вокально-инструментальные композиции.

Военнослужащими роты почетного караула ВВО перед собравшимися были выполнены демонстрационные строевые приемы с оружием.

Проведение концертных программ военнослужащими округа в доме ветеранов Великой Отечественной войны краевой столицы стало доброй традицией.

Концерт возле здания учреждения проходил с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности.

Программа торжественных мероприятий в Хабаровске продолжится 3 сентября.

В частности, перед штабом ВВО состоится открытие памятника «Маршалу Победы» - Георгию Константиновичу Жукову. Позже спланировано шествие военнослужащих гарнизона в составе исторических парадных коробок, юнармейцев, кадетов по улицам города, праздничный митинг с участием командования округа, руководства региона и городских властей.

Также, в небе над городом состоится пролет авиации, а на стадионе им. Ленина пройдет выставка военной техники. Завершит программу мероприятий праздничный салют.

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