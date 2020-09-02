02.09.2020 (06:37)
Военнослужащие ВВО провели концерт у дома ветеранов Великой Отечественной войны в Хабаровске
Военнослужащие военного оркестра штаба Восточного военного округа (ВВО) провели торжественный концерт на территории дома ветеранов в рамках мероприятий посвященных 75-годовщине окончания Второй Мировой войны.
Военные артисты исполнили для ветеранов войны и тружеников тыла песни военных лет, классические, а также современные вокально-инструментальные композиции.
Военнослужащими роты почетного караула ВВО перед собравшимися были выполнены демонстрационные строевые приемы с оружием.
Проведение концертных программ военнослужащими округа в доме ветеранов Великой Отечественной войны краевой столицы стало доброй традицией.
Концерт возле здания учреждения проходил с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности.
Программа торжественных мероприятий в Хабаровске продолжится 3 сентября.
В частности, перед штабом ВВО состоится открытие памятника «Маршалу Победы» - Георгию Константиновичу Жукову. Позже спланировано шествие военнослужащих гарнизона в составе исторических парадных коробок, юнармейцев, кадетов по улицам города, праздничный митинг с участием командования округа, руководства региона и городских властей.
Также, в небе над городом состоится пролет авиации, а на стадионе им. Ленина пройдет выставка военной техники. Завершит программу мероприятий праздничный салют.