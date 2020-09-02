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02.09.2020 (06:34)

Cпециалисты войск связи ВВО в Бурятии начали тактико-специальное учение

Военнослужащие соединения управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, в рамках тактико-специального учения выдвинулись на полигон «Сосновый Бор».

В ходе учений связисты развернули подвижные пункты управления и организовали систему связи объединения с подчиненными соединениями и воинскими частями.

В полевых условиях связисты развернули аппаратные и станции связи, которые обеспечивают беспрерывную работу офицеров управления объединением с многократным резервированием каналов связи и передачи информации больших объемов, в обстановке, максимально приближенной к боевой. Развертывание данных комплексов связи позволяет на местности организовать все виды связи, в том числе и видеоконференцсвязь с вышестоящим командованием.

Также военнослужащие отработают элементы организации маскировки пунктов управления, оборудования их в инженерном отношении и организации мероприятий охраны и обороны.

К проведению специальных учений привлечено более 200 военнослужащих и задействовано более 50 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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