02.09.2020 (06:24)

Декорированные автомобили и праздничный салют готовят в Приморской общевойсковой армии ВВО на 75 лет победы во Второй мировой войне

В Приморской общевойсковой армии ВВО подготовили 10 автомобилей с декорациями эпизодов разгрома Квантунской армии на Дальнем Востоке. Они войдут в состав механизированной колонны, которая пройдет по улицам Уссурийска 3 сентября, в 75-у годовщину победы во Второй мировой войне.

3 сентября 2020 года декорированная автомобильная техника с эпизодами Манжурской, Курильской, Сахалинской, Харбино - Гиринской наступательных операций, начнет свое движение от Дома Офицеров Российской Армии. После этого автомобильная техника направится в соединения и воинские части объединения для проведения поздравительных концертов.

Справочно:

Приморская общевойсковая армия ВВО после победы над фашистской Германией в 1945 году была переброшена на дальневосточные рубежи Советского союза для борьбы с союзницей Гитлера - милитаристской Японией. Объединение сыграло одну из ключевых ролей в Маньжурской наступательной операции, разгромив противника в крупнейшем сражении за город Муданьцзян.

3 сентября день окончания Второй мировой войны и победы советского народа над японскими милитаристами объявлен Днём воинской славы России. Знаменательную дату общевойсковое объединение отметит, проведя ряд культурных мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы во Второй мировой войне.

Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны состоится в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа в городе Уссурийск.

3 сентября 2020 года в 21 час 00 минут жители и гости города увидят в небе Уссурийска цветовое шоу салютных зарядов, которое проведут военнослужащие ВВО с помощью салютных установок.

Расчеты шести 120-мм гаубиц Д-30, произведут 30 холостых залпов с интервалом 30 секунд, обеспечив шумовой эффект мероприятия.

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