02.09.2020 (06:17)

Десантные корабли ТОФ на Чукотке отработали погрузку морского десанта с необорудованного побережья

На Чукотке, в бухте Провидения, где недавно завершились учения Береговых войск Тихоокеанского флота, экипажи больших десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил совместно с подразделениями Приморского соединения морской пехоты отработали погрузку личного состава и техники десанта с необорудованного побережья методом на упор.

Безопасный подход к берегу четырёх десантных кораблей - «Николая Вилкова», «Осляби», «Пересвета» и «Адмирала Невельского» обеспечивали гидрографические партии и морские буксиры Войск и сил на Северо-востоке России.

В ходе погрузки практически отрабатывалась организация противовоздушной обороны участка побережья с привлечением расчётов переносных зенитно-ракетных комплексов и корабельных артиллерийских расчётов.

Далее, в Анадырском заливе была сформирована корабельная десантная группа (КДГ). На переходе морем КДГ во взаимодействии с охранением - малыми противолодочными кораблями, провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице