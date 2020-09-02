02.09.2020 (06:13)

На Камчатке проведено противодиверсионное учение по обеспечению безопасного выхода подводной лодки ТОФ из пункта базирования

На Камчатке, в главной базе подводных сил Тихоокеанского флота, проведено учение по противодиверсионной обороне, в ходе которого отработано обеспечение безопасного выхода атомной подводной лодки из пункта базирования.

В ходе учения военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) на противодиверсионных катерах и быстроходных лодках обеспечили безопасный отход субмарины от пирса, и её сопровождение при прохождении узкости и прибрежных мелководных районов.

Кроме того, в ходе учения были отработан поиск и уничтожение разведывательно-диверсионных групп «противника», проведены стрельбы из специального подводного оружия.

Специалисты отряда ПДСС попутно провели обследование акватории бухты Крашенинникова на предмет возможных тайников и закладок диверсантами условного противника.

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