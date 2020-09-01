01.09.2020 (23:22)

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил награды победителям конкурса “Десантный взвод”



Сегодня на полигоне “Завеличье” в Псковской области состоялось торжественное закрытие международного конкурса «Десантный взвод», проходящего в рамках Армейских международных игр “АрМИ-2020”. На церемонии награждения командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил кубок победителя конкурса капитану российской команды гвардии старшему лейтенанту Антону Кутахину, а членам нашей сборной – золотые медали с дипломами. Вторыми, как и в прошлом году, стали белорусские десантники, третье место у команды Китайской Народной Республики. Обращаясь к участникам соревнований, командующий войсками подчеркнул, что конкурс «Десантный взвод» стал одним из самых массовых и захватывающих состязаний Армейских международных игр. По его словам, из года в год интерес к этим соревнованиям ощутимо возрастает. «Приятно отметить, что люди с оружием в руках на грозной боевой технике встречаются здесь как друзья. Не сомневаюсь, что сегодня в с улыбкой пожмете друг другу руки и порадуетесь совместным успехам», - отметил командующий ВДВ, обращаясь к участникам и гостям мероприятия. «В течение восьми дней на Псковской земле участники соревнований доказывали, что они лучшие, проявив высокое мастерство и полевую выучку», – похвалил участников конкурса генерал-полковник Андрей Сердюков. Он также подчеркнул важность проведения АрМИ для укрепления международного военного сотрудничества. «Уверен, что такие состязания - это лучший способ укреплять доверие между вооруженными силами наших стран. Желаю всем крепкого десантного здоровья, благополучия и новых успехов в службе. До новых встреч на конкурсе “Десантный взвод” в рамках Армейских международных игр 2021 года», – завершил свое выступление генерал-полковник Андрей Сердюков. Кроме того, командующий Воздушно-десантными войсками оценил высокий уровень организации состязаний и судейства, а также от имени руководства Министерства обороны Российской Федерации поблагодарил участников соревнований за честную борьбу, уважительное отношение к сопернику и волю к победе. В номинации “Мастер гонки” специальный приз вручен третьему отделению команды Российской Федерации в составе командира боевой машины гвардии сержанта Александра Каравай, наводчика-оператора гвардии сержанта Василия Косенького и механика-водителя Дмитрия Федорова. Приз “Лучшая техника” был вручен членам команды Российской Федерации гвардии младшему сержанту Даянату Джабарову, гвардии ефрейтору Семену Семеняка и гвардии ефрейтору Артуру Астахову, ставшими победителями в этапе “Ведение рукопашной схватки”. Специальным призом в номинации “Вместе мы сила” было награждено первое отделение команды Республики Беларусь под командованием гвардии старшего сержанта Романа Титок, отличившееся в эстафете отделений. Второе отделение команды КНР под командованием младшего сержанта Ли Цзе, награждено призом “Энергия команды” за лучший результат в ориентировании по выбору в составе отделений. Также взвод десантников Народно-освободительной армии Китая под командованием лейтенанта Джан Иня награжден призом в номинации “Сильные духом” за лучший результат в марш-броске на 10 километров. В номинациях “Лучший по профессии” стали: “Лучший наводчик-оператор” - гвардии сержант Василий Косенький (Российская Федерация), “Лучший механик-водитель” - гвардии старший сержант Евгений Яндер (Российская Федерация), “Лучший пулеметчик” - гвардии прапорщик Ярослав Миндюль (Республика Беларусь), “Лучший гранатометчик” - рядовой Шераятт Хаким (Алжирская народная Демократическая Республика), “Лучший стрелок” - младший сержант Ли Гэбу (Китайская Народная Республика). Приз “Лучший новичок соревнований” присужден команде Экваториальной Гвинеи - старший команды сержант Бийого Бики Герменегилдо Нгуема. Призами, учрежденными Администрацией Псковской области, были награждены: приз ”Воля к победе” был присужден команде Республики Судан, в номинации «Единая команда» приз был вручен команде Алжира, а в номинации “Упорство и стремление к победе» приза удостоена команда Республики Таджикистан, приз “Стойкость и выносливость” уехал в Китайскую Народную Республику. Победу в общем зачете в номинации «Участие в этапах без боевых машин» одержали десантники из Таджикистана - старший команды гвардии сержант Умер Шарипов, вторыми стали военнослужащие Армении, третье место завоевала команда Королевства Камбоджа. В номинации «Мастера парашютного дела” приз вручен команде Российской Федерации, одержавшей победу в этапе “Индивидуальный прыжок с парашютом на точность”.

Справочно:

В международном этапе состязаний «Десантный взвод» принимало участие более 200 военнослужащих из различных государств, выступавших в составе 11 команд. Соревнования проходили в четыре этапа. На первом команды осуществляли десантирование в составе взвода и совершали марш-бросок на 10 км, во втором этапе совершали индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолевали естественные и искусственные препятствия, а также участвовали в биатлоне в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). В ходе третьего этапа они соревновались в гонке преследования на боевых машинах и осуществляли ориентирование в составе отделений. На финальном этапе военнослужащие преодолевали полосу препятствий, стреляли из различного стрелкового оружия, совершали индивидуальные прыжки на точность, а также соревновались в рукопашных схватках.

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