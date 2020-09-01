01.09.2020 (22:35)

Команды снайперов из Беларуси, России, Узбекистана и Вьетнама поборются за победу в конкурсе «Снайперский рубеж»

Команда российских снайперов вошла в четверку команд, которые поборются в заключительной части соревнований «Снайперский рубеж» проводимого на полигоне Брестский в командном первенстве за звание лучшей команды.

Сегодня четыре снайперских коллективов из Беларуси, России, Узбекистана и Вьетнама приступили к выполнению упражнений в рамках третьего этапа конкурса «Командный зачет».

В ходе третьего этапа командам предстоит выполнить 4 упражнения: «На живца», «Блокирование», «Держу» и «Прикрой» в дневных условиях, а также упражнение «Охота» в ночных условиях.

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители 7 стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

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