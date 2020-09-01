01.09.2020 (22:11)

День знаний в Военной-космической академии имени А. Ф. Можайского отметили торжественным митингом

В первый день сентября в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года. В этом году прославленный ВУЗ несмотря на пандемию провел традиционную приемную кампанию. Согласно результатам Единого государственного экзамена, медицинской комиссии, профессионально-психологического отбора и испытаний на скорость, силу и выносливость курсантами академии стали более 1000 юношей.

С поздравительными речами к офицерам и курсантам с трибуны обратились начальник академии генерал-лейтенант Пеньков Максим Михайлович, профессор кафедры истории и философии Никулин Юрий Анатольевич, а также курсант пятого курса Константин Антонов. На мероприятии также присутствовал командующий 15-ой армией Воздушно-космических сил (особого назначения) генерал-лейтенант Вышинский Андрей Павлович.

Военно-космическая академия является крупнейшим политехническим образовательным учреждением Министерства Обороны Российской Федерации. Образовательная программа реализуется на 12 факультетах, функционируют 32 общепризнанные научные школы, материальная база насчитывает более 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, кафедры оснащены 110 лабораториями. Все это позволяет проводить обучение на высочайшем профессиональном уровне.

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