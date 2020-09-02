02.09.2020 (08:00)

Российская команда по военно-медицинскому многоборью стала первой военной делегацией, посетившей новый музейно-парковый комплекс «Победа» в столице Узбекистана

Медицинские специалисты ВС РФ – участники конкурса «Военно-медицинская эстафета», который проходит в эти дни на территории Узбекистана в рамках VI Армейских международных игр, стали первой военной делегацией, посетившей новый музейно-парковый комплекс «Победа» в Ташкенте. Сооружения были торжественно открыты в день 75-ой годовщины Великой Победы. Инициатива создания парка принадлежит главе республики Шавкату Мирзиееву.

По территории комплекса, общая площадь которого составляет более 14 гектаров, для российских военнослужащих была проведена обзорная экскурсия.

Новый парк, символизирующий 1418 дней защиты Отечества, состоит из двух частей. Первая представляет участие узбекистанцев в сражениях, вторая – жизнь республики в тылу. В историческом парке разместились несколько мемориалов, железнодорожный вокзал, композиции с окопами, блиндажами и полевыми кухнями. Под открытым небом развернута выставка военной техники и вооружения. Особое впечатление на российских военных медиков произвел восстановленный в мельчайших деталях санитарный поезд времен Великой Отечественной войны. Представители делегации смогли увидеть мемориал «Ода стойкости» в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей, и доминанту парка - масштабную скульптурную композицию, которую венчает монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову.

Начальник мемориального комплекса полковник Шухрат Юсупов рассказал о совместной работе с российскими коллегами во время создания комплекса. «Наши сотрудники были в России, в частности, в Центральном архиве Минобороны России, мы получили более десяти тысяч материалов. Сейчас сотрудничество продолжается. После пандемии мы обязательно будем посещать музеи Российской Федерации», - рассказал он. Прежде считалось, что во Второй мировой войне приняли участие около 1,5 миллиона человек из Узбекистана. По вновь обнаруженным сведениям, на войну из республики было мобилизовано около 1 миллиона 951 тысячи человек. Документы подтвердили, что более 200 тысяч солдат и офицеров были удостоены государственных боевых наград. Тысячи участников войны лечились в военных госпиталях, развернутых на территории республики. Согласно новым данным, 1,5 миллиона человек, в том числе более 250 тысяч детей, были эвакуированы из пострадавших районов в Узбекистан.

Все эти истории нашли отражение в Музее Славы, расположенном на территории комплекса. Здесь исторические факты и события представлены с использованием современных технологий, интерактивных методов, наград, личных писем и фотографий участников войны. Руководство музея рассказало о совместной работе с российской стороной в рамках проекта «Дорога Памяти».

Руководство российской делегации отметило большую роль подобных сооружений в патриотическом воспитании молодежи. «Народ, который чтит свою историю, обречен на вечность, - подчеркнул руководитель российской команды полковник медицинской службы Владимир Лютов. - Для подрастающего поколения, для курсантов, для молодых офицеров это знаковый объект, который воспитывает дух, патриотизм, любовь к своему Отечеству».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице