01.09.2020 (19:40)

День знаний в Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова

В День знаний 265 первокурсников начали свое обучение в Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова, из которых 30 девушки.

На плацу академии состоялся митинг, посвящённый началу учебного года.

В митинге приняли участие Командующий Войсками противовоздушной и противоракетной обороны Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-лейтенант Грехов Юрий Николаевич, командование академии, слушатели и курсанты.

Со словами поздравления к личному составу академии обратился Командующий Войсками противовоздушной и противоракетной обороны Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-лейтенант Грехов Юрий Николаевич - «Сегодня Военная академия воздушно-космической обороны является одним из ведущих вузов Министерства Обороны. Для слушателей для курсантов нашей академии предстоящий год станет очередным шагом в освоении воинской специальности. Мне приятно, что наши выпускники успешно выполняют свою задачу в войсках, приятно что многие из них выполняют свой долг не только на территории страны, но и за ее пределами, защищая интересы Российской Федерации».

В настоящий момент обучение проходят более 1000 курсантов из них 154 девушки. Первый женский набор был в 2016 году. Также в академии обучаются военнослужащие иностранных государств более чем из 20 стран мира.

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