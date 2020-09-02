02.09.2020 (00:00)

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны

На сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел «Закономерный финал» с уникальными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающими о завершающем этапе Второй мировой войны.

75 лет назад, 2 сентября 1945 года, завершился крупнейший военный конфликт в истории человечества. Решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная Армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающих крупных операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Посетители интернет-портала военного ведомства смогут подробно ознакомиться с деталями этих операций из рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий. Особый интерес также вызовут уникальные фотографии времен Советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.

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Маньчжурская стратегическая наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 г.) — основная операция Советско-японской войны, одна из выдающихся во Второй мировой войне — была осуществлена силами Забайкальского (командующий Маршал Советского Союза Родион Малиновский), 1-го Дальневосточного (командующий Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков) и 2-го Дальневосточного (командующий генерал армии Максим Пуркаев) фронтов. В ней также участвовали силы Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, войска Приморского, Хабаровского и Забайкальского пограничных округов и монгольские войска.

Как свидетельствуют выдержки из журнала боевых действий войск 1-го Дальневосточного фронта, опубликованные в новом разделе на сайте Минобороны России, 8 августа 1945 года в соответствии с решениями Крымской и Потсдамской конференций, после отказа Японии 28 июля выполнить требования союзников по антигитлеровской коалиции Советский Союз заявил японскому правительству, что с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японией. Выполняя приказ, войска Красной Армии перешли в наступление и пересекли на широком фронте границу Манчжурии в Приморье, на Хабаровском направлении, в Забайкалье и в Монголии, вторглись на территорию противника и начали военные действия против японской армии.

Одновременно с этим, перед началом боевых действий главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза Александр Василевский обратился к китайскому населению с призывом об организации партизанских отрядов в борьбе против японских захватчиков.

«Красная Армия, армия великого советского народа идет на помощь союзному Китаю и дружественному китайскому народу. Она и здесь, на Востоке, поднимает свои боевые знамена как армия-освободительница народов Китая, Маньчжурии и Кореи, от японского гнета и рабства», — говорится в обращении маршала Василевского, распространенном на русском и китайском языках.

Помощь Красной Армии оказали партизанские отряды 8-й китайской народно-революционной армии. Местное население китайских городов и селений с благодарностью встречало советских воинов-освободителей.

«Мы, китайский народ, проживающий на северо-востоке Китая в несколько десятков тысяч человек, уже 40 с лишним лет переживаем гнет от японских насильников… В момент, когда все население вопило от голода и холода и мыкало в ужасе и печали, пришла в наш край доблестная Ваша Красная Армия и спасла нас из столь тяжелого безвыходного положения, разбив японских империалистов в течение всего лишь нескольких дней. Этому не только радуемся мы на северо-востоке Китая за восстановление мира и порядка, а также и весь мир, получив мир и спокойствие, установленное здесь благодаря Вашей Красной Армии над японскими империалистами, — написано в обращении коменданта города Чанчунь к генерал-майору Фёдору Карлову. — Я, будучи главой города здесь, считаю своим долгом выразить Вам и просить Вас, господин генерал-майор, передать Вашей Красной Армии то чувство искренней благодарности, что мы питаем, как от себя, так и от всего населения нашего города».

Начав наступление, советские войска за короткое время овладели стратегически важными административными центрами Маньчжурии. В боевых донесениях командующих 1-го и 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов сообщалось об овладении городами Хутоу, Мацяохэ, Мишань, Хуньчунь, Муданьцзян и крепостным районом Дуннин. На своем пути войска Красной Армии сталкивались с ожесточенным сопротивлением противника в сильно укрепленных районах.

В Маньчжурии войска Квантунской армии опирались на систему мощных оборонительных сооружений, прикрывавших важнейшие операционные направления. Уникальные фотоснимки оборонительных сооружений японской армии размещены на сайте Минобороны России.

Частям Красной Армии приходилось продвигаться в условиях бездорожья, через разлившиеся реки и сплошные болота, вытаскивая на себе материальную часть и боевую технику. Одним из сильных и хорошо оборудованных в инженерном отношении опорных пунктов являлся Фуцзиньский узел сопротивления.

Оборона города Фуцзинь была построена на оборудованных внутри каменных построек дотах и дзотах. На вышках с бронированными колпаками, окружавших город, прикованные к пулеметам солдаты-смертники вели сильный пулеметный огонь.

Как описано в архивном документе, практика использования смертников широко применялась японцами: они охотились на советских офицеров и генералов, нападая на них с холодным оружием, обвязывались толом и гранатами и бросались под танки, автомашины, врывались в группу советских военнослужащих и подрывали себя. Иногда большие группы смертников, обвязанных минами и толом, образовывали «живое» противотанковое минное поле. «Несмотря на слепой фанатизм и самопожертвование смертники желаемого успеха не достигли, в большинстве своем они расстреливались огнем из автоматов, и только в единичных случаях они достигали цели», — отмечается в историческом документе.

Чтобы ускорить процесс сдачи в плен японских войск, исключить возможность эвакуации и уничтожения материальных ценностей советским командованием были высажены воздушные десанты в Мукдене, Чанчуне и других городах.

Оценив безвыходность сложившегося положения, представитель императора Пу И — начальник гарнизона города Мукден генерал-лейтенант Хонго — встретился с представителем Забайкальского фронта, а в городе Чаньчунь к представителям советского командования вышел на встречу заместитель начальника штаба Квантунской армии генерал-майор Мацумура.

«За период с 17 по 19 августа 1945 года капитулировали 13,8 тыс. японских солдат и офицеров, в том числе один генерал-майор — комендант Хайларского укрепрайона Номура», — сообщается в боевом донесении начальника штаба Забайкальского фронта.

19 августа 1945 года в Харбине состоялись переговоры главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Маршала Советского Союза Александра Василевского с начальником штаба Квантунской армии генерал-лейтенантом Хата о порядке капитуляции войск и их разоружении.

В ходе переговоров, как описывает архивный документ, маршал Василевский указал на карте пункты, куда надлежит являться японским войскам для капитуляции, а также назвал номера дивизий и отдельных частей японской армии, указал маршруты их движения на сборные пункты и время явки для разоружения. «Я гарантирую хорошее отношение со стороны Красной Армии не только к высшим офицерам, но и к солдатам», — приводятся слова Василевского в описании переговоров.

В свою очередь генерал Хата согласился со всеми требованиями и указаниями советского командования. Он попросил маршала Василевского разрешить до прихода Красной Армии в Харбин, Чанчунь, Ранан и другие пункты Маньчжурии и Кореи оставить у японских солдат оружие, так как «население там ненадежное».

В период Маньчжурской стратегической наступательной операции советскими воинами был проявлен массовый героизм, их заслуги отмечены высокими правительственными наградами. Многие повторяли подвиг Александра Матросова, закрывая собой амбразуры дотов при прорыве японских укрепленных районов.

«Рота старшего лейтенанта Гоменюка (1 армия) вела наступление на мощный дот противника. Дот имел круговой обстрел и сильный огонь его не давал возможности продвигаться вперед. Рота залегла под огнем противника. Командир роты вызвал смельчаков-добровольцев уничтожить пулемет врага. Добровольцев нашлось много и среди них был сапер-ефрейтор Колесник Василий Степанович… Колесник подполз к доту и бросил в амбразуру связку гранат, но неудачно, пулемет продолжал вести огонь. В этот момент рота поднялась и пошла в атаку. Спасая жизнь товарищей и помня приказ командира о выполнении задания, Колесник, жертвуя собой, закрыл своим телом амбразуру дота. Пулемет захлебнулся. Рота без потерь выполнила боевую задачу», — так описывается подвиг красноармейца в политдонесении командующему войсками Дальневосточного фронта Маршалу Советского Союза Кириллу Мерецкову.

Это описание лишь одного из множества примеров проявления героизма и мужества советских воинов, проявленных в ходе Манчжурской наступательной операции. Подробнее с деталями подобных подвигов можно ознакомиться, посетив новый раздел на сайте Минобороны России.

Кроме того, отдельный интерес интернет-пользователей также вызовут размещенные на портале военного ведомства альбом боевого пути 35-й армии 1-го Дальневосточного фронта, фотоальбом «Герои боев в Манчжурии» и уникальные снимки оборонительных сооружений японской армии.

В результате Маньчжурской стратегической наступательной операции частями Красной Армии была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Северо-Восточный Китай (Маньчжурия) и Северная Корея.

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Южно-Сахалинская операция (11 августа – 25 августа 1945 г.) — наступательная операция Советско-японской войны с целью овладения Южным Сахалином. Проведение операции было возложено на 16-ю армию 2-го Дальневосточного фронта под командованием генерал-майора Леонтия Черемисова и Северную Тихоокеанскую флотилию.

«В связи с успешными наступательными действиями войск Красной Армии с утра 11 августа по решению командующего 2-м Дальневосточным фронтом генерала армии Пуркаева перешли в наступление наши части на острове Сахалин», — сообщается в рассекреченном документе.

11 августа 1945 года в 9 часов 30 минут войска 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта перешли Государственную границу с целью освобождения Южного Сахалина от японских захватчиков. В первом эшелоне наступающих частей Красной Армии шла 79-я стрелковая дивизия и входившие в ее состав 165-й и 179-й стрелковые полки.

«В 7:00 11 августа 1945 года получен устный боевой приказ командира 79-й стрелковой дивизии перейти Государственную границу и совершить марш-маневр Грудеково–Муйка–Котон, выйти во фланг Хармитогского укрепрайона в готовности к совместной атаке с частями дивизии, действующими с фронта», — сообщается в журнале боевых действий 179-го стрелкового Краснознаменного полка.

Котонский укрепрайон оборонял 125-й пехотный полк Японии, который упорно сопротивлялся частям Красной Армии.

Котонский укрепрайон был превращен неприятелем в неприступную крепость. Труднодоступная местность практически исключала возможность обходов. Главная оборонительная полоса состояла из узлов сопротивления и отдельных опорных пунктов на глубину 8-12 км, находившихся в огневой связи между собой. Средняя плотность огневых сооружений составляла до 15 ДОТ и ДЗОТ на 1 км. По переднему краю была натянута проволочная сеть в три линии.

16 августа после мощной артподготовки в атаку была брошена 79-я стрелковая дивизия, а затем 214-я танковая бригада, сумевшие прорвать главную оборонительную полосу японцев. Захватом Котона была нарушена вся система вражеской обороны Южного Сахалина.

На 9-й день упорных и ожесточенных боев, 19 августа, сопротивление противника было сломлено, советские войска заняли город Котон и окончательно овладели укрепрайоном.

16 августа также была проведена высадка первого эшелона советского десанта в порт Торо. 17 августа из Торо десантники пошли в наступление на юг и заняли расположенный рядом порт Эсутору, куда также был высажен небольшой десант. Из-за упорного сопротивления подразделений местных резервистов бои в районе Торо и в окрестностях соседнего города Эсутору продолжались почти двое суток.

Освобождая Дальний Восток, части Красной Армии становились свидетелями фактов злодеяний, совершенных японскими захватчиками при отступлении. Перед бегством из г. Сахалян (Хейха) японцы зверски убили политических заключенных в тюрьме военной миссии. Между тем советские военные коменданты помогали восстанавливать порядок и налаживать нормальную жизнь в освобожденных городах. Китайские газеты писали об освободительной миссии Красной Армии.

С целью опорочить, вызвать ненависть и злобу к Красной Армии японцы осуществляли провокации. В городе Ванемяо при отступлении японские оккупанты переоделись в форму красноармейцев, а затем открыли огонь по мирным жителям — детям, женщинам, старикам, выживших добивали ножами.

В русле старой реки красноармейцами было обнаружено около 500 трупов женщин, детей и стариков, среди которых были найдены две раненные женщины и грудной ребенок. Из допроса раненых женщин стали известны факты трагедии: При бомбежке авиации г. Ванемяо мирное население бежало вглубь Маньчжурии. Когда настала ночь, женщины, дети и старики расположились для ночлега в русле старой реки. Отступающие японские войска, переодевшись в форму красноармейцев, приказали раздеться мирным жителям, а затем открыли по ним огонь. Раненых добивали ножами.

В информационной сводке политического управления 1-го Дальневосточного фронта от 20 августа 1945 года сообщалось о радостной встрече китайским населением Красной Армии, в честь которой повсеместно на домах были вывешены красные флаги. Китайцы выражали надежду на улучшение жизни после освобождения от японских захватчиков. В разделе размещены записи бесед командиров Красной Армии с местными жителями, в которых рассказано о повсеместном голоде и бедственном положении китайцев и корейцев в оккупации.

В красноармейских газетах публиковались статьи, посвященные событиям, происходящим на Дальнем Востоке, и успеху советских войск в борьбе с японскими захватчиками. 3 сентября 1945 года по приказу Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина в ознаменование победы над Японией в 21 час в Москве был дан салют.

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Куриальская десантная операция (18 августа – 1 сентября 1945 г.) — операция войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота против японских войск для овладения Курильскими островами.

В Курильской десантной операции были задействованы войска Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского флота. Десантирование проходило в условиях густого тумана 18 августа 1945 года. Десант высадился на остров Сюмусю (Шумшу), находившийся наиболее близко к полуострову Камчатка и являвшийся главной базой японцев. В задачу десанта входил не только захват острова, но и задача не допустить отхода вражеских сил на другие острова.

15 августа 1945 года в связи с ожидаемой капитуляцией Японии командующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал-лейтенант Максим Пуркаев дал предварительное распоряжение командующему Камчатским оборонительным районом генерал-майору Алексею Гнечко о необходимости занятия островов Шумшу, Парамушир и Онекотан. Для участия в операции привлекались силы 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района, 128-й авиадивизии, пограничных войск, морской пехоты и боевые корабли Петропавловской военно-морской базы.

В боевую задачу десантной операции входило овладение островами Шумшу, Парамушир и Онекотан и захват расположенных на них объектов.

В 4:10 утра 18 августа десант Камчатского оборонительного района во взаимодействии с кораблями Тихоокеанского флота и 128-й авиадивизией начал высадку на остров Шумшу (Сюмусю) в районе мыса Кокутан-Саки и мыса Котомари-Саки. Авиация поддерживала десант, вела аэросъемку и докладывала о действиях противника на островах.

Во время наступления на Беттоби и Катаока от японских частей прибыл парламентер с просьбой прекратить наступление. В ответ на просьбу командование советскими войсками поставило условие о немедленном безоговорочном сложении оружия и сдаче в плен. В противном случае наступление планировалось продолжить до выполнения этого требования.

19 августа 1945 года японцы начали сдачу оружия на острове Шимушу. На следующий день в 8:00 условия капитуляции подписали представитель командовании 73-й пехотной бригады генерал Сучино-Ивава и начальник штаба командующего группы войск на островах Курильской гряды. К 23 августа советские войска заняли порты Катаока, Касивабара (Северо-Курильск), овладели островом Шумшу и заняли северо-восточную часть острова Парамушир. В тот же день противник сложил там оружие. Штаб Камчатского оборонительного района докладывал, что в юго-восточной части острова Парамушир, на островах Онекотан и Шиашкотан противник готов сложить оружие.

23 августа 1945 года главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза Александр Василевский поблагодарил войска Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы за одержанную победу на островах Шимушу и Парамушир и взятие портов Катаока и Касивабара.

Советское командование понимало значимость Курильских островов как рубежа Государственной границы СССР. Для того чтобы грамотно обустроить оборону Курильской гряды и целесообразно использовать острова в будущем, генерал-майор Алексей Гнечко дал оценку организации обороны японцев. Он отметил, что японцы отводили обороне остров Шумшу, Парамушир, Онекотан, Матуа, южной части Симусиру-то и северной части Уруппу первостепенную значимость. Каждый остров представлял законченный вид крепостной обороны с развитой системой траншей.

В десантной операции, проведенной силами Тихоокеанского флота в период с 17 по 23 августа 1945 года по захвату островов Шимушу и Парамушир, были задействованы боевые суда и личный состав Петропавловской военно-морской базы в количестве более 1000 человек. В результате слаженных действий высаженный десант сумел быстро прорвать сильную оборону противника, занять важные опорные пункты и продержаться до подхода артиллерии и войск, отразив при этом все атаки танков и пехоты противника. Войска японцев, оказавшись в безвыходном положении, приняли решение капитулировать.

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Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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