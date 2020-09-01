01.09.2020 (19:25)

На полигоне «Брестский» в Республике Беларусь продолжается международный конкурс «Полярная звезда»

Сегодня в рамках третьего этапа российские разведчики продемонстрировали свои навыки движения по азимуту на болотисто-лесистой местности и преодоления минного поля.

Военнослужащие группы СпН выйдя на исходный пункт и получив данные для движения по азимуту, совершили 5 километровый марш по болотисто-лесистой местности.

На одном из звеньев маршрута по заданному описанию отыскали тайник и изъяли его. По прибытии на конечный пункт десантники отработали обязательный норматив «Связь с «Центром» и норматив по преодолению минно-взрывного заграждения. Разведчики с применением щупов проделали проход в минно-взрывных заграждениях и преодолели инженерные заграждения по обозначенному проходу с использованием подручных средств.

Для выполнения учебно-боевой задачи спецназовцы были поставлены в ограниченные временные рамки. В ходе выполнения задания не допускались погрешности в определении азимута, нарушение маскировки, разрыв подразделения, а так же потеря и порча элементов снаряжения и экипировки.

Международный этап конкурса «Полярная звезда»? проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября с.г. Российскую Федерацию? на конкурсе представляют? десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

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