01.09.2020 (17:59)

Новый детский сад для детей военнослужащих открыли в Республике Тыва

Новый детский сад вместимостью 200 мест для детей военнослужащих Кызылского гарнизона открыли в День знаний в Республике Тыва.

Церемония открытия нового детского сада "Сказка" для детей военнослужащих Кызылского гарнизона прошла с участием первых воспитанников, родителей, представителей командования ЦВО и администрации региона. «Искренне поздравляю коллектив детского сада, его воспитанников со столь знаменательным событием! Новый детский сад — это сбывшаяся мечта родителей и детей Кызылского гарнизона. Желаю ребятам стремления к познанию мира, новым достижениям, а коллективу детского сада успеха в благородном деле - воспитании подрастающего поколения», - отметил временно исполняющий обязанности командующего 41 общевойсковой армией генерал-майор Сергей Рыжков.

Открытие нового детского сада позволило обеспечить местами 100% семей военнослужащих, а также трудоустроить более 50 жен военнослужащих. Детский сад оснащен классами для занятия спортом, танцами, музыкой, современным оборудованием для приготовления пищи и медицинским оборудованием.

Детский сад "Сказка" способен принять одновременно 200 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Учебная программа будет включать в себя общеразвивающие занятия, а также дополнительные факультативные занятия на выбор.



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