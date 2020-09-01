01.09.2020 (18:26)

Стали известны финалисты второго этапа соревнований международного конкурса «Аварийный район»

В Подмосковье на полигоне Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов, завершен второй этап международного конкурса «Аварийный район» - «Эстафета».

По итогам второго этапа соревнований первое место занимает команда 12 Главного управления Минобороны России, продемонстрировав рекордное время 22 минуты 44 секунды, второе место за командой Северного флота со временем 25 минут 43 секунды и тройку лидеров замыкает команда Республики Беларусь, показав время - 26 минут 52 секунды.

В ходе этапа «Эстафета» участники конкурса преодолевали элементы огненно-штурмовой полосы: ров с водой, завал, в противогазах проникали в оконный проем разрушенного здания, передавая спасательное оборудование. Следующим элементов этапа была полоса препятствий протяжённостью 150 метров, включающая ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенную лестницу, забор, «паутину» и скалодром. Также участники осуществляли поиск и сбор металлических фрагментов на время.

Кроме того, команды преодолевали универсальный лабиринт спасателя в котором они преодолели ограниченный проход с ручным насосом, расширителем и силовым цилиндром и последовательно проходили секции-препятствия «Плита», «Упавшая плита», «Завал», «Обрушающиеся конструкции» и этап извлечения манекена из труднодоступного места.

2 сентября стартует финальный этап конкурса «Победный рывок».

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