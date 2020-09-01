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01.09.2020 (17:57)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО уничтожили превосходящую силу условного противника плотным огнeм БМП-2 в ночное время суток

В Московской области на полигоне «Головеньки» мотострелковые подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили превосходящие силы условного противника плотным огнём БМП-2 в ночное время суток в рамках тактико-специального учения.

В ходе учения экипажи вели интенсивный огонь из 30-мм пушек БМП-2 по наступающей живой силе условного противника в ночное время суток. Динамические мишени имитирующие наступление мотострелкового батальона условного противника находились на расстоянии от 400 до 1600 метров. В ходе боевой стрельбы военнослужащие уничтожили более 200 мишеней.

 Всего в тактико-специальном учении было задействовано порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 150 военнослужащих Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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