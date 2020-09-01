01.09.2020 (17:56)

Торжественное построение в честь Дня знаний завершилось в КПКУ в Республике Тыва

Торжественное построение в честь Дня знаний и начала нового учебного года завершилось в Кызылском президентском кадетском училище (КПКУ) в Республике Тыва.

В рамках торжественного мероприятия на плацу училища прошло торжественное построение. Перед новыми учащимися выступили преподаватели и руководители училища, а также командир горного мотострелковой соединения, дислоцирующегося в Республике Тыва. Кадеты произнесли слова клятвы и впервые прошли торжественным маршем. В новом учебном году КПКУ пополнило 63 кадета: 40 мальчиков - учащихся пятых классов, 20 девочек - восьмиклассниц, а также трое учеников из Монголии.

В этом году набор в училище проходил в непривычном режиме, комиссия проверяла документы и проводила собеседование с кандидатами на поступление в КПКУ в онлайн формате.

Кроме того, в День знаний с кадетами провели традиционный интерактивный Урок мира, посвящённый Году памяти и славы.

Кызылское президентское кадетское училище - единственное довузовское учебное заведение Министерства обороны Российский Федерации, в котором проходит одновременное обучение мальчиков и девочек. Училище создано по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу, при поддержке Президента Российской Федерации. Материальная база КПКУ включает в себя многочисленные оборудованные аудитории, лаборатории, учебные классы и читальный зал, а также комплексы для занятия спортом и творчеством.

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