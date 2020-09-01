01.09.2020 (16:51)

В Тверском суворовском военном училище прошел торжественный митинг, посвящённый Дню знаний и церемонии открытия нового комплекса зданий

В Тверском суворовском военном училище прошел торжественный митинг, посвящённый Дню знаний и церемонии открытия нового комплекса зданий.

С этими событиями личный состав училища поздравил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

«Для нас сегодня для всех особый день, сегодня открывается особая страница в жизни легендарного Калининского суворовского военного училища. Ровно 515 дней назад 21 февраля 2019 года на этом месте мы заложили первый камень в новый комплекс зданий, который сегодня мы наблюдаем с восхищением и

с благодарностью всем военным строителям, которые сделали для нас этот праздник, построили замечательное училище, в котором я надеюсь тысячи и тысячи будущих выпускников будут пополнять золотой фон офицеров российской армии, воспитывать надёжных преданных стране людей», - сказал Юрий Борисов.

Юрий Борисов является выпускником Калининского суворовского училища 1974 года. Также с поздравительными словами выступили губернатор Тверской области Игорь Руденя: «Сегодня знаковый день ля всей нашей области, которая известна своими богатыми традициями ратного служения Отечеству. В особый для всех нас год, год 75-летия Великой Победы начинается новый этап истории старейшего Тверского (Калининского) суворовского училища России. Учебное заведение является гордостью Верхневолжья, славится блестящим образованием, своими традициями и конечно же выпускниками, вышедшими из стен училища».

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов заявил: «За короткий срок было построено современное, отвечающее самым современным требованиям и обеспечены самой современной материально-технической базой, которая стала базовым стандартом для военного образования для Вооруженных сил в целом. Это училище, по сути, и по праву является одним из самых передовых и современных. От имени Министра обороны Российской Федерации и от себя лично хочу вас поздравить с завершением строительства и началом учебного года».

По окончании митинга заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и приглашённые гости посетили учебно-административный корпус, актовый зал, Зал Славы училища, учебные кабинеты, корпус дополнительного образования с шахматным клубом и кабинетом автодела, спальные корпуса, столовую, крытый спортивный комплекс, музей истории училища, где Юрий Борисов оставил запись в книге почетных гостей, Аллею Славы Тверского суворовского военного училища, где возложили цветы к стелам погибших при выполнении служебного долга выпускников училища.

Более того на месте строительства православного воинского храма-часовни в честь Нерукотворного Образа Спасителя на территории Тверского суворовского военного училища состоялась церемония чина закладки и освящения Поклонного Креста и передача благотворительным фоном Святого Мученика Вонифатия воинского походного ковчега в рамках проведения программы «Духовное укрепление российского воинства» по благословлению Святого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице