01.09.2020 (18:42)

Форум «Армия-2020» можно было увидеть с высоты птичьего полета

Для гостей и участников МВТФ «Армия-2020» в дни массового посещения был организован подъем на брендированном воздушном шаре.

Для гостей и участников Международного военно-технического форума «Армия-2020» в дни массового посещения был организован подъем на брендированном воздушном шаре.

Более 200 посетителей ознакомились с объектами Конгрессно-выставочного центра «Патриот» с высоты 50 м.

Руководил подъемом аэростата мастер спорта, обладатель кубка России по воздухоплаванию, пилот-инструктор Антон Морев, имеющий налет более 2 тыс. часов.

Справочно:

Общий вес воздушного шара — 350 кг, а грузоподъемность — 730 кг.

Официальным представителем организатора форума — Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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