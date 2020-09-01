01.09.2020 (18:42)
Форум «Армия-2020» можно было увидеть с высоты птичьего полета
Для гостей и участников МВТФ «Армия-2020» в дни массового посещения был организован подъем на брендированном воздушном шаре.
Для гостей и участников Международного военно-технического форума «Армия-2020» в дни массового посещения был организован подъем на брендированном воздушном шаре.
Более 200 посетителей ознакомились с объектами Конгрессно-выставочного центра «Патриот» с высоты 50 м.
Руководил подъемом аэростата мастер спорта, обладатель кубка России по воздухоплаванию, пилот-инструктор Антон Морев, имеющий налет более 2 тыс. часов.
Справочно:
Общий вес воздушного шара — 350 кг, а грузоподъемность — 730 кг.
Официальным представителем организатора форума — Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.