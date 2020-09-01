01.09.2020 (17:56)

Судейская коллегия конкурса «Аварийный район» использует средства фото и видеофиксации для объективной оценки участников

На «Аварийном районе» судейская комиссия использует средства просмотра и видеофиксации для разрешения спорных моментов в прохождении участниками этапов конкурса.

В состав судейской комиссии конкурса входят представители государств-участников конкурса. Перед открытием конкурса иностранным судьям были присвоены сертификаты международного класса на право судейства конкурсов международных армейских игр.

Задача судейской комиссии на конкурсе — максимально объективно вынести решение по всем соревновательным моментам, а также рассмотрение апелляций или спорных моментов. Такая система судейства позволяет максимально объективно оценивать результаты соревнований

В конкурсе принимают участие команды от 12 Главного управления Минобороны России, Северного флота, МЧС России, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

2 сентября стартует финальный этап конкурса «Победный рывок».

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