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01.09.2020 (17:54)

Незахороненные останки красноармейцев поднимет поисковый батальон ЗВО в ходе экспедиции в Тверской области

Сегодня военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа убыли из Ленинградской области в Тверскую, где с 3 по 17 сентября пройдёт международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт».

Лагерь поисковиков будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату, в открытии которого приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе экспедиции военнослужащие ЗВО проведут поисковые работы на местах ожесточённых боёв Великой Отечественной войны для обнаружения незахороненных останков красноармейцев. Солдаты и офицеры осуществят инженерную разведку местности, вывоз неразорвавшихся боеприпасов и фрагментов снарядов, проведут занятия для гражданских поисковиков по методике организации работ, документированию результатов и безопасности поисковой деятельности.

Также военнослужащие оказывают помощь в материально-техническом обеспечении экспедиции, выделена высокопроходимая автотехника для перевозки участников.

Экспедиция проводится на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области в местах кровопролитных сражений1942-1943 гг., в ней принимают участие несколько сот человек из нескольких стран.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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