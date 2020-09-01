01.09.2020 (18:31)

Победой экипажа МАК «Махачкала» завершился четвертый эпизод международного конкурса «Кубок моря-2020»

В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» команды стран-участниц завершили очередной этап состязаний – «Стрельба по воздушной цели».

На этом этапе конкурсантам необходимо было поразить воздушную цель, расположенную на удалении 500 метров, которую имитировал гелиевый аэростат, затратив на это 50 боеприпасов и максимально короткое время.

В соответствии с результатами жеребьевки, первыми к испытанию приступили военные моряки из Азербайджанской Республики, затем свое мастерство показала команда Российской Федерации.

По результатам выполнения данного упражнения экипажи малого артиллерийского корабля «Махачкала» и патрульного корабля «G-122» успешно справились с заданием, но российская команда показала лучший результат по времени, опередив своих коллег из Азербайджанской Республики.

В настоящее время, по результатам трех завершившихся эпизодов конкурса лидирует команда из России с результатом в 156 баллов.

Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» проходит на территории военно-морской базы «Пута» ВМС Азербайджанской Республики и продлится до 4 сентября. За время проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

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