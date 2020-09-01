01.09.2020 (16:51)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в День знаний провел лекцию для курсантов Рязанского ВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова

Новый учебный год в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище им. В.Ф. Маргелова начался с напутственных слов заместителя Министра обороны генерал-полковника Юрия Садовенко, губернатора Рязанской области Николая Любимова и командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

По окончании торжественного митинга на плацу училища курсанты старших курсов, а также профессорско-преподавательский состав училища прошли в клуб училища для участия в лекции «Перспективы развития Воздушно-десантных войск» под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В этом году ряды училища пополнили 602 курсанта. В результате отбора было зачислено 410 человек для прохождения полной военно-специальной подготовки и 192 – на программы среднего профессионального образования.

За время своего существования училище провело 139 выпусков молодых лейтенантов и 12 выпусков прапорщиков, воспитало целую плеяду заслуженных военачальников, видных государственных и общественных деятелей; подготовило более 50 тысяч офицеров для ВДВ и других видов и родов войск ВС РФ.

Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 82 Героя Российской Федерации.

За годы своего существования училище воспитало почти 150 генералов, четверо из которых – генералы Крымский В.Я., Луговой В.Н., Концевой А.Г. и Рагозин А.Н. впоследствии стали начальниками училища, семь командовали Воздушно-десантными войсками (генерал армии Грачев П.С.. генерал-полковники Сердюков А.Н., Подколзин Е.Н., Шпак Г.И., Колмаков А.П., Шаманов В.А. и генерал-лейтенант Евтухович В.Е.).

Многие из выпускников, занимали и сейчас занимают руководящие должности в Министерстве обороны Российской Федерации, работают в органах исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, возглавляют субъекты нашего Государства.

Традиционным стало участие курсантов училища в Параде Победы (1995, 2005, 2007-2009, 2012-2020 гг.) на Красной Площади в городе Москве, представляя двумя парадными расчетами пешую колонну Воздушно-десантных войск.



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