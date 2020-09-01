01.09.2020 (17:46)

В Екатеринбурге представлен новый командующий 14-й армии ВВС и ПВО

В Екатеринбурге представлен новый командующий 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО). Генерал-майора Владимира Мельникова представил руководящему составу командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Генерал-майор Мельников окончил Борисоглебское высшее военной авиационное училище летчиков затем Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина и академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Служил на Дальнем Востоке и на юге России. Последовательно прошел все летные должности от летчика до командира штурмового авиационного звена, полка смешанной авиационной дивизии, заместителя командующего армии ВВС и ПВО. Награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», а также ведомственными медалями.

Генерал-майор Мельников сменил на посту генерал-лейтенанта Александра Татаренко.

14-я армия ВВС и ПВО была сформирована в августе 2015 года. В зону ее ответственности входит воздушное пространство 29 регионов России и свыше 3 тысяч километров государственной границы. Летчики выполняют задачи в небе Казахстана, Таджикистана и Киргизии, занимаются обеспечением запусков и посадок пилотируемых космических кораблей.

На вооружении 14-й армии ВВС и ПВО находятся перехватчики МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-24 и Ми-26, зенитные ракетные системы С-300ПС и другая техника.

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