01.09.2020 (16:32)

Военные повара и пекари проведут мастер-класс по приготовлению блюд национальных кухонь в день закрытия АрМИ-2020

В Подмосковье на полигоне Алабино Западного военного в день закрытия Армейских международных игр-2020 военные повара и пекари вооруженных сил Российской Федерации, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана проведут мастер-классы для гостей и участников конкурсов по приготовлению более 120 блюд национальной кухни стран-участниц.

Помимо блюд национальной кухни конкурсантов «Полевой кухни» на мастер-классах представлены кухни 12 стран-участниц. Российские военные повара приготовят национальные блюда Армении, Узбекистана, Белоруссии, Узбекистана и других стран.

«Полевая кухня» — самый «вкусный» и миролюбивый конкурс, в ходе которого военные повара продемонстрировали мастерство в приготовлении разнообразной национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, показали современные технологии её приготовления.

Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей соревновались на российских полевых технических средствах ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице