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01.09.2020 (18:21)

В Ленобласти медики общевойсковой армии ЗВО в ходе учения развернули полевой госпиталь на 200 человек

В Ленинградской области медики Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа провели тренировку в развертывании мобильного модульного госпиталя, приему, диагностике и размещению личного состава.

Поднятые по учебной тревоге подразделения совершили марш в район развертывания госпиталя на штатной технике.  В ходе выполняемых мероприятий специалисты медицинской службы армии проверили функционирование системы приема и сортировки условно «больных» военнослужащих, пропускную способность контрольно-пропускного пункта медицинского учреждения.

Кроме того, военнослужащие подразделений материально-технического  обеспечения совершенствовали навыки в банно-прачечном обслуживании и обеспечении горячей пищей больных в столовой медицинского учреждения.

В целях соблюдения условно созданного противоэпидемического режима, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты армии провели  специальную обработку модулей и приемного покоя, медицинской  техники, помещений для проживания медицинского персонала,

В проведении тренировки было задействовано более ста военнослужащих  около 30 единиц военной и специальной техники.

Развернутый модульный мобильный госпиталь оснащен аппаратами ультразвуковой диагностики и искусственной вентиляции легких, способен одновременно разместить более 100 больных, и включает в себя приемно-диагностическое, инфекционное, терапевтическое и отделение интенсивной терапии. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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