01.09.2020 (16:29)

Уникальные снимки советских военкоров продемонстрируют в Санкт-Петербурге к годовщине окончания Второй мировой войны

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ 2 сентября в 12.00 состоится открытие фотовыставки «Война после Победы. К 75-летию разгрома милитаристской Японии».

В основу новой выставки легли работы советских военных корреспондентов, запечатлевших навсегда многочисленные эпизоды советско-японской войны – пехоту и танки в разгар Маньчжурской операции, десанты военных моряков Амурской речной флотилии и Тихоокеанского флота, жителей китайских городов, приветствующих советских воинов-освободителей.

На уникальных снимках запечатлены переговоры советского командования с представителями штаба Квантунской армии об условиях капитуляции японских войск, эвакуация в советский тыл пленных японских генералов Квантунской армии, бои за Харамитогский (Котонский) укрепрайон во время Южно-Сахалинской операции, раненые бойцы, солдаты на привале, советские офицеры на Курильских островах, японские плавающие танки Тип 2 «Ка-ми» 52-го морского десантного отряда, захваченные советскими войсками на острове Шумшу (Курилы) и др.

Завершающий раздел выставки раскрывает подробности того, как проходил «второй День Победы»: генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко от лица СССР подписывает Акт о капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури» (2 сентября 1945 г.), главнокомандующий союзными войсками на Тихом океане генерал армии США Дуглас Макартур зачитывает текст акта капитуляции Японии на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе (2 сентября 1945 г.), советские и американские матросы празднуют капитуляцию Японии.

Посетители также смогут познакомиться с главными действующими лицами Советско-Японской войны и увидеть фотографии командующего 1-м Дальневосточным фронтом маршала К.А. Мерецкова, командующего Забайкальским фронтом маршала Р.Я. Малиновского и главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала А.М. Василевского.

Всего на выставке будет представлено 60 фотографий.



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