01.09.2020 (18:15)

Генерал-майор Олег Маковецкий назначен командующим Ленинградской армией ВВС и ПВО Западного военного округа

Назначенный Указом Президента Российской Федерации командующий Ленинградской армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Олег Маковецкий представлен личному составу объединения и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Олег Владимирович Маковецкий родился 6 октября 1966 в г. Чугуеве Харьковской области Украинской ССР. В 1987 г. окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков им. А.Ф. Федорова, в 1995 г. – Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, а в 2010 г. – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Проходил военную службу на всех основных должностях от летчика авиационного полка до начальника боевой подготовки оперативно-тактической авиации – главного инспектора-летчика Главного командования Воздушно-космических сил. Участник боевых действий. Награждён государственными наградами и ведомственными медалями.

Входящая в боевой состав Западного военного округа Ленинградская армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны несет боевое дежурство по охране Государственной границы РФ на западе страны, воздушного пространства 26 субъектов федерации, на вооружении армии стоят зенитные ракетные системы С-400, пушечные зенитные ракетные комплексы «Панцирь», истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многоцелевые истребители Су-34, Су-35, вертолёты Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н, самолеты транспортной авиации, новейшие радиолокационные станции и др.

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