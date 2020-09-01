01.09.2020 (16:18)

Ремонтное подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровье готовится к полевому выходу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит подготовка ремонтного подразделения к проведению полевого выхода.

На занятиях военнослужащие ремонтной роты ОГРВ ПРРМ изучили требования безопасности и порядок работы при проведении ремонтных мероприятий различной сложности в полевых условиях.

В рамках подготовки военной техники к полевому выходу военнослужащие ОГРВ ПРРМ произвели обслуживание и контрольный пробег таких мастерских, как сварочная автомобильная мастерская МС-А, ремонтно-зарядная аккумуляторная станция СРЗ-А, ремонтно-слесарная мастерская МРС-АТ) подвижная автомобильная ремонтная мастерская ПАРМ.

На войсковом стрельбище были подготовлены места для размещения личного состава, а также места для хранения военной техники.

Полевой выход с ремонтной ротой ОГРВ ПРРМ пройдёт в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице