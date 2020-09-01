01.09.2020 (16:16)

Спортивно-интеллектуальную эстафету провели для юнармейцев российские военнослужащие в Приднестровье

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев спортивно-интеллектуальную эстафету, посвященную Дню знаний.

В рамках мероприятия юнармейцы соревновались в ловкости и быстроте при выполнении упражнений с обручами, гимнастическими мячами и другим спортивным инвентарём. Эстафета также включала в себя викторину спортивного характера. Юнармейцы разгадывали вид спорта по выданным карточкам с описанием правил.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия.

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