01.09.2020 (16:16)
Спортивно-интеллектуальную эстафету провели для юнармейцев российские военнослужащие в Приднестровье
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев спортивно-интеллектуальную эстафету, посвященную Дню знаний.
В рамках мероприятия юнармейцы соревновались в ловкости и быстроте при выполнении упражнений с обручами, гимнастическими мячами и другим спортивным инвентарём. Эстафета также включала в себя викторину спортивного характера. Юнармейцы разгадывали вид спорта по выданным карточкам с описанием правил.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия.
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