01.09.2020 (18:05)

Замкомандующего войсками ЗВО напутствовал петрозаводских кадет на успешную учёбу

Сегодня в Петрозаводском президентском кадетском училище прошли торжественные мероприятия, посвящённые началу нового учебного года. Воспитанников училища на успешную учёбу напутствовал заместитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

«Поздравляю вас с началом учебного года! Желаю вам получить новые знания, достичь высоких результатов в спорте, реализовать свои увлечения, найти новых друзей!», — обратился к кадетам генерал-лейтенант Владимир Кочетков на торжественном построении.

К учебным занятиям в училище приступили более 650 воспитанников, для 120 из них этот учебный год — первый в статусе кадета. Для организации учебного процесса в училище приняты исчерпывающие противоэпидемиологические меры.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице