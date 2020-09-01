01.09.2020 (18:05)
Замкомандующего войсками ЗВО напутствовал петрозаводских кадет на успешную учёбу
Сегодня в Петрозаводском президентском кадетском училище прошли торжественные мероприятия, посвящённые началу нового учебного года. Воспитанников училища на успешную учёбу напутствовал заместитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
«Поздравляю вас с началом учебного года! Желаю вам получить новые знания, достичь высоких результатов в спорте, реализовать свои увлечения, найти новых друзей!», — обратился к кадетам генерал-лейтенант Владимир Кочетков на торжественном построении.
К учебным занятиям в училище приступили более 650 воспитанников, для 120 из них этот учебный год — первый в статусе кадета. Для организации учебного процесса в училище приняты исчерпывающие противоэпидемиологические меры.