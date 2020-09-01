01.09.2020 (16:14)

В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия г. Калининград» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний

Сегодня в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия г. Калининград» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. В клубе института состоялось торжественное собрание личного состава, чествование преподавателей и подведение итогов за 2019-2020 учебный год.

В мероприятии принял участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, который поздравил профессорско-преподавательский состав и курсантов военно-морского учебного заведения с началом нового учебного года и пожелал им новых научных и творческих достижений. Командующий Балтийским флотом прочитал курсантам лекцию по перспективам развития Балтийского флота в составе Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Кроме того, сегодня филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия г. Калининград» отмечает 72-летие со дня образования. Филиал является одним из старейших высших учебных заведений Калининградской области, передовым военно-морским учебным заведением России, готовящим офицеров, дипломированных специалистов командно-инженерного профиля по соответствующим специальностям подготовки.

Сегодня это развивающийся вуз с многоуровневой системой подготовки кадров. Одновременно с повышением требований к качеству обучения происходит и обновление материально-технической базы института. Занятия с нынешними курсантами проводятся на современных компьютерных комплексах, с новым программным обеспечением и техническим оборудованием, которые поступают на вооружение в рамках модернизации армии и флота.

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