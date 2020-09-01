01.09.2020 (15:46)

В День знаний для 140 новых воспитанников Краснодарского ПКУ прозвучал первый звонок

В торжественном мероприятии по случаю начала нового учебного года в училище приняли участие заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев и Герой Советского Союза полковник Григорий Хаустов.

1 сентября в Краснодарском президентском кадетском училище (ПКУ) состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года. На мероприятии присутствовали заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев и Герой Советского Союза полковник Григорий Хаустов.

Согласно традициям Краснодарского ПКУ, воспитанникам набора 2020 года вручен «ключ знаний» и символическое удостоверение кадета. Право получить «ключ знаний» и удостоверение было предоставлено воспитанникам учебного курса 5-х классов Марку Старухину и Сергею Дягилеву. В рамках Дня знаний сертификатом отмечен 1,5-тысячный зачисленный воспитанник набора 2020 года.

Кульминацией праздника стал первый звонок, который дал кадет учебного курса 5-х классов Евгений Емельяненко.

По завершении торжественной части мероприятия для ребят всех учебных курсов был проведен урок мужества по теме: «Великая Победа: наследники и наследие».

Справочно:

Краснодарское ПКУ в Южном федеральном округе открылось 1 сентября 2012 года. Целью создания данного учебного заведения стало воспитание разносторонне развитых юношей, способных в дальнейшем составить интеллектуальную, патриотически настроенную элиту нашей страны. Для достижения этой цели в училище имеются все условия — это прекрасно оборудованные учебные кабинеты, лаборатории, спортивные площадки, бассейн, ледовый дворец и планетарий.

Краснодарское ПКУ является довузовским общеобразовательным учреждением Министерства обороны Российской Федерации. Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на настоящий момент составляет более 880 человек. Согласно приказу Министра обороны России, в Краснодарское ПКУ в 2020 году на пятый учебный курс были зачислены 140 воспитанников.



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