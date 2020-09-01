01.09.2020 (16:00)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил калининградских нахимовцев с Днём знаний

Сегодня в филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде прошли торжества, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года.

В мероприятии, которое состоялось на плацу училища, принял участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который поздравил будущих военных моряков с началом нового учебного года и пожелал им успехов в учёбе и творческих и спортивных достижений.

На праздновании Дня знаний прошло театрализованное представление, по сценарию которого «основатель Российского флота Петр I» отдал команду произвести первый звонок к началу обучения.

После торжественной линейки калининградские нахимовцы приступили к занятиям.

Учебные классы по общеобразовательным предметам оснащены современным оборудованием и наглядными пособиями. Нахимовцы будут изучать обязательные школьные дисциплины и военно-морскую науку, причем учебно-материальная база по морским дисциплинам практически не уступает оснащению аудиторий высших учебных заведений.

Кроме учебной базы в училище построена и функционирует современная двухуровневая столовая, позволяющая полностью обеспечить нахимовцев четырехразовым полноценным питанием.

Новоиспеченные курсанты уже освоили уютные двухкомнатные секции с комнатами на двоих, гардеробом, умывальником туалетом и душевой.

С 1 сентября на улице Артиллерийская, 21 в Калининграде приступили к обучению 240 воспитанников, в том числе и те, кто успешно прошел строгий отбор в Нахимовское училище.

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