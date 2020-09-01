Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2020 (16:00)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил калининградских нахимовцев с Днём знаний

Сегодня в филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде прошли торжества, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года.

В мероприятии, которое состоялось на плацу училища, принял участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который поздравил будущих военных моряков с началом нового учебного года и пожелал им успехов в учёбе и творческих и спортивных достижений.

На праздновании Дня знаний прошло театрализованное представление, по сценарию которого «основатель Российского флота Петр I» отдал команду произвести первый звонок к началу обучения.

После торжественной линейки калининградские нахимовцы приступили к занятиям.

         Учебные классы по общеобразовательным предметам оснащены современным оборудованием и наглядными пособиями. Нахимовцы будут изучать обязательные школьные дисциплины и военно-морскую науку, причем учебно-материальная база по морским дисциплинам практически не уступает оснащению аудиторий высших учебных заведений.

         Кроме учебной базы в училище построена и функционирует современная двухуровневая столовая, позволяющая полностью обеспечить нахимовцев четырехразовым полноценным питанием.

         Новоиспеченные курсанты уже освоили уютные двухкомнатные секции с комнатами на двоих, гардеробом, умывальником туалетом и душевой.

         С 1 сентября на улице Артиллерийская, 21 в Калининграде приступили к обучению 240 воспитанников, в том числе и те, кто успешно прошел строгий отбор в Нахимовское училище.

Новости по теме:
На западе России завершилось масштабное учение, в котором было задействовано 6 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц бронетехники
Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в мероприятиях МВТФ в Кронштадте, возвращаются в Балтийск
Силы Балтийского флота после выполнения учебно-боевых задач возвращаются в пункты постоянной дислокации
На полигоне Хмелевка состоится Кубок командующего Балтийским флотом по киберспорту и тактическим играм в полевых условиях

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false