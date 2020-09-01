01.09.2020 (15:43)

Артисты ЦДРА концертными номерами поздравили победителей и призеров международного конкурса «Страж порядка»

В церемонии награждения и закрытия 4-го международного армейского конкурса «Страж порядка», который в рамках Армейских международных игр-2020 состоялся в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», вновь приняли участие артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе.

Торжественную церемонию закрытия международного конкурса «Страж порядка», состоявшуюся в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот», вели, как и 4 дня назад, на открытии первенства военных полицейских, солист ЦДРА Алексей Зубарев и солистка Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова Татьяна Королева.

Выступивший на церемонии начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковник Сергей Кураленко отметил выучку, умения, силу и выносливость военнослужащих каждой из команд-участниц соревнований и горячо поблагодарил их за показанные высокие результаты.

В честь победителей и призеров конкурса, в число которых вошли представители команд Вооруженных Сил Российской Федерации, Республики Армения и Исламской Республики Иран, творческий коллектив ЦДРА выступил с концертными номерами. Всем составом артисты исполнили песню патриотического звучания солистки ЦДРА Анны Калевайнен «Победа». Настроения всем участникам церемонии добавили «Солдатская пляска» и «Цыганский танец» в исполнении солистов балетной группы. Джульетта Минеева вновь порадовала душевной композицией «Моя Армения». Добрые пожелания участникам соревнований песней «Я желаю счастья вам» (авторы – Стас Намин и Игорь Шаферан) выразила Ирина Яргунина.

Церемонию закрытия венчал «Марш военной полиции», который также исполнили солисты ЦДРА.

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