01.09.2020 (15:44)

В школе города Дудинка открыт морской класс Северного флота

В День знаний в городе Дудинка в школе №3 состоялось торжественное открытие морского класса Северного флота.

Символическую красную ленту перерезали заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, возглавляющий арктический поход отряда боевых кораблей и судов Северного флота, и глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин.

Помимо школьников и учителей в церемонии открытия морского класса Северного флота также прияли участие юнги Юнармии, которые накануне, 31 августа, принесли присягу юнармейца на борту большого противолодочного корабля «Североморск».

Заместитель командующего Северным флотом и командир большого противолодочного корабля «Североморск» передали школьникам сувениры и подарки с военно-патриотической символикой.

Для военнослужащих Северного флота, принявших участие в мероприятии, была организована экскурсия с посещением музея школы, в котором также нашли отражение предыдущие заходы кораблей Северного флота в Дудинку.



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