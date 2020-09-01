01.09.2020 (17:10)

Замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова традиционно поздравила с Днем знаний воспитанниц Пансиона Минобороны России

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова традиционно поздравила с Днем знаний воспитанниц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны России».

«Конечно, мои первые слова новым участникам нашей дружной семьи — нашим пятиклашкам. Я вас поздравляю с тем, что вы прошли, успешно сдали экзамены и сделали правильный выбор, выбрав наше замечательное учебное учреждение — Пансион воспитанниц Министерства обороны», — обратилась к воспитанницам Татьяна Шевцова.

Замглавы военного ведомства рассказала, кто такая воспитанница Минобороны России, чем она отличается от других школьников и каким внутренним правилам следует.

«Конечно, наших воспитанниц отличает доброта и связанное с этими качество взаимовыручки и взаимопомощи. Бескорыстная помощь — это очень благородное дело. И человек, обладающий такими качествами, это очень ценный человек, очень мудрый человек», — рассказала поступившим в этом году пятиклассницам заместитель Министра обороны.

Учебное заведение было открыто в 2008 году по инициативе руководства Минобороны России. В нем проходят обучение с пятого по одиннадцатый класс дочери военнослужащих и участников боевых действий из всех российских регионов страны. В 2020 году в учебное заведение было зачислено 120 воспитанниц.

«Наши воспитанницы умеют ставить перед собой задачи и достигать поставленные перед собой цели. Они не боятся трудностей. Трудности их только укрепляют», — отметила Татьяна Шевцова.

Именно о следовании цели была традиционная притча, которую рассказала воспитанницам заместитель главы военного ведомства. В притче преодоление трудностей сравнивается со стрельбой из лука и попаданием в цель при любых условиях.

«Дорогие мои воспитанницы, желаю вам преодолевать все трудности, которые будут встречаться на вашем пути, и идти к своей поставленной цели. С праздником вас! С Днём знаний!», — заключила Татьяна Шевцова.

Справочно:

В суворовских, нахимовских и кадетских корпусах Минобороны России по всей стране в этом году наденут свои первые погоны около 2,5 тыс. детей. Всего в довузовских образовательных организациях Минобороны России обучение проходят более 15,5 тыс. воспитанников. В связи со сложившейся обстановкой вступительные испытания по русскому языку, математике и иностранному языку, а также определение психологической готовности к обучению в училищах было организовано в формате устного дистанционного онлайн собеседования по видеосвязи. Физическая подготовленность будущих воспитанников была оценена аналогично оценке, выставленной в общеобразовательной организации, где они проходили обучение, по итогам прошедшего учебного года.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице