01.09.2020 (15:08)

Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» передали вооружение и военную технику российской стороне

Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» передали вооружение и военную технику, которая использовалась на соревнованиях российской стороне.

Военнослужащие из Армении, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана проверили комплектность, провели техническое обслуживание, чистку минометов 2Б11, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и по актам приема-передачи предали их представителям 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии).

Всего в конкурсе было задействовано более 10 минометных комплексов 2С12А «Сани» и более 20 единиц стрелкового вооружения.

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