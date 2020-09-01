01.09.2020 (15:08)
Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» передали вооружение и военную технику российской стороне
Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» передали вооружение и военную технику, которая использовалась на соревнованиях российской стороне.
Военнослужащие из Армении, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана проверили комплектность, провели техническое обслуживание, чистку минометов 2Б11, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и по актам приема-передачи предали их представителям 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии).
Всего в конкурсе было задействовано более 10 минометных комплексов 2С12А «Сани» и более 20 единиц стрелкового вооружения.
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