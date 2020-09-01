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01.09.2020 (16:53)

В Московском высшем общевойсковом командном училище прошел тожественный митинг, посвященный Дню знаний

На территории Московского высшего общевойскового командного училища прошел тожественный митинг, посвященный началу учебного года. Открылся митинг внесением Государственного флага Российской Федерации.

В мероприятии принял участие заместитель Министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он выступил с приветственной речью в адрес курсантов, офицеров и профессорско-преподавательского состава, поздравил коллектив с началом учебного года и пожелал всем успехов в достижении новых высот.

«Я вам желаю, чтобы вы хранили добрые, славные традиции училища. Преумножайте то хорошее, что до вас сделали ваши предшественники. Гордитесь тем, что вы учитесь в этом училище. И гордитесь тем, что вам предстоит дальше защищать нашу любимую Россию», — сказал Юнус-Бек Евкуров.

После митинга замминистра обороны в сопровождении заместителя начальника училища полковника Дмитрия Суслова осмотрел учебно-материальную базу, новые тренажеры и ответил на вопросы курсантов и профессорско-преподавательского состава в клубе училища.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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