01.09.2020 (14:59)

Президентское кадетское училище в Оренбурге отметило десятилетие со дня образования



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Президентское кадетское училище в Оренбурге отметило десятилетие со дня образования

Оренбургское президентское кадетское училище отметило десятилетие со дня образования в День знаний.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Оренбургского гарнизона генерал-майор Сергей Талатынник, вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин. Для 120 кадет 5-го класса прозвенел первый кадетский звонок.

«Наше училище было открыто в 2010 году на исторической Оренбургской земле. Кадеты Первого президентского воспитываются на светлых и святых традициях кадетских корпусов и суворовских училищ», - рассказала начальник училища Татьяна Машковская.

В ходе проведения линейки напутственные слова кадетам произнес инспектор Центрального военного округа Лев Чукин. Он поздравил преподавателей и кадетов с началом нового учебного года и пожелал им новых научных и творческих достижений.

Справочно:

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Оренбургское президентское кадетское училище» функционирует с 2010 года. Учебное заведение представляет собой тип инновационного образовательного учреждения, целью которого является подготовка всесторонне образованных и патриотически настроенных молодых людей, ориентированных на государственную и военную службу.

За время обучения воспитанники проходят практику в военных вузах Минобороны. Также углубленно изучают иностранные языки, информационные компьютерные технологии, физическую культуру и спорт. Оренбургское президентское кадетское училище рассчитано на 840 кадет.



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