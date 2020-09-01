01.09.2020 (14:50)

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили с Днём знаний студентов Морского технического университета

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в торжественном митинге, посвящённом началу нового учебного года в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

В ходе торжественных мероприятий оркестр Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады объединения исполнил для присутствующих попурри из композиций времен Великой Отечественной войны и маршей Вооружённых Сил России.

Начальник штаба армии генерал-майор Константин Степанищев вручил преподавательскому составу ведомственные награды Министерства обороны РФ за вклад в обучение будущих кораблестроителей.

«Не сомневаюсь, что в новом учебном году общими усилиями вы успешно справитесь со всеми стоящими перед Вами задачами. Верьте в свои силы, не бойтесь мечтать, ставить цели и достигать их», - напутствовал первокурсников генерал-майор Константин Степанищев.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет –единственный в России вуз, который готовит морских инженеров по проектированию, постройке и технической эксплуатации морских судов, боевых надводных кораблей и подводных лодок, технических средств обеспечения разведки и добычи нефти и газа на морском дне.



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