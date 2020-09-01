01.09.2020 (14:36)
Офицеры Северного флота провели Уроки мужества для таймырских школьников
Сегодня, в День знаний, офицеры Северного флота, прибывшие на Таймыр на большом противолодочном корабле «Североморск», провели Уроки мужества в школах Дудинки и Норильска.
В школе №3 города Дудинка принял участие в школьной линейке и выступил перед учениками заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, возглавляющий арктический поход отряда боевых кораблей и судов Северного флота.
Основными темами занятий, открывающих новый учебный год для таймырских школьников, стали оборона Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, открытие и освоение Северного морского пути – главной транспортной артерии российской Арктики.
Всего в проведении Уроков мужества для таймырских школьников приняло участие 35 офицеров походного штаба отряда боевых кораблей Северного флота и экипажа большого противолодочного корабля «Североморск».