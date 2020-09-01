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01.09.2020 (14:36)

Офицеры Северного флота провели Уроки мужества для таймырских школьников

Фото Видео

Сегодня, в День знаний, офицеры Северного флота, прибывшие на Таймыр на большом противолодочном корабле «Североморск», провели Уроки мужества в школах Дудинки и Норильска.

В школе №3 города Дудинка принял участие в школьной линейке и выступил перед учениками заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, возглавляющий арктический поход отряда боевых кораблей и судов Северного флота.

Основными темами занятий, открывающих новый учебный год для таймырских школьников, стали оборона Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, открытие и освоение Северного морского пути – главной транспортной артерии российской Арктики.

Всего в проведении Уроков мужества для таймырских школьников приняло участие 35 офицеров походного штаба отряда боевых кораблей Северного флота и экипажа большого противолодочного корабля «Североморск».

Пресс-служба Северного флота
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