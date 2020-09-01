01.09.2020 (14:36)

Офицеры Северного флота провели Уроки мужества для таймырских школьников



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Офицеры Северного флота провели Уроки мужества для таймырских школьников

Сегодня, в День знаний, офицеры Северного флота, прибывшие на Таймыр на большом противолодочном корабле «Североморск», провели Уроки мужества в школах Дудинки и Норильска.

В школе №3 города Дудинка принял участие в школьной линейке и выступил перед учениками заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, возглавляющий арктический поход отряда боевых кораблей и судов Северного флота.

Основными темами занятий, открывающих новый учебный год для таймырских школьников, стали оборона Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, открытие и освоение Северного морского пути – главной транспортной артерии российской Арктики.

Всего в проведении Уроков мужества для таймырских школьников приняло участие 35 офицеров походного штаба отряда боевых кораблей Северного флота и экипажа большого противолодочного корабля «Североморск».



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