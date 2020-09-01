01.09.2020 (14:28)

Учение войск ПВО ЦВО с боевой стрельбой прошло на полигоне в Астраханской области

Расчеты дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, провели пуски зенитных управляемых ракет по учебным воздушным целям на полигоне в Астраханской области.

В рамках практического этапа с боевой стрельбой расчеты системы С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» отразили смоделированный массированный ракетно-авиационный удар условного противника, проведя пуски ракет. Расчеты ПВО были передислоцированы на полигон Ашулук из Самарской области.

Для создания учебно-боевой обстановки и имитации средств воздушного нападения были применены воздушные ракеты-мишени «Стриж-М», «Фаворит», «Кабан», а также маловысотные ракеты-мишени «Армавир». В результате все цели, назначенные к уничтожению, были поражены в соответствии с нормативами.

Также в ходе учения подразделения зенитно-ракетных полков заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе, совершили марш на временные дежурные позиции, преодолев участки условно зараженной местности, и провели комплекс мероприятий по маскировке боевой техники.

Кроме того, боевые расчеты сдали теоретические зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке. На автодроме полигона водители-механики пусковых установок и заряжающих машин на время выполнили комплекс упражнений по вождению многоосных шасси. Также была проверена организация непосредственного прикрытия и наземной обороны в ходе нападения условных диверсионных групп «противника» на дежурные позиции полков.

Всего к учению было привлечено более 450 человек и около 200 единиц техники.

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