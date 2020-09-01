01.09.2020 (14:05)

Спецназ ЦВО впервые отработал воздушно-наземные засады на учении в четырех регионах РФ

Военнослужащие бригады специального назначения, дислоцированной в Новосибирской области, впервые апробировали постановку воздушно-наземных засад в ходе завершившегося командно-штабного учения. Практические действия с участием более 500 человек проходили одновременно на полигонах в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областях и Республике Тыва.

В ходе розыгрыша нового тактического эпизода военнослужащие отработали совокупность действий, образующих воздушно-наземную засаду: ведение разведки в назначенном районе, обнаружение и слежение за объектом противника, проведение засады на маршруте выдвижения, применение ударных вертолетов как групп огневой поддержки и эвакуации разведывательного органа.

Для доставки подразделений в район выполнения задач были задействованы новые парашютные системы высотного десантирования «Арбалет-2». За счет улучшенного управления снижением парашютные системы позволяют с высокой точностью приземлиться в тыл противника на дальности до 15 км от точки десантирования, а самолетам и вертолетам, выступающим в качестве средств доставки десанта, не входить в зону поражения средствами ПВО противника.

В ходе учения также были отработана организация устойчивого защищенного обмена информацией между разведывательными органами на дальности до 2,5 тыс. км.

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.



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