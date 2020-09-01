01.09.2020 (16:28)

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков дал старт новому учебному году в военном институте железнодорожных войск и военных сообщений ВА МТО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков дал старт новому учебному году в военном институте железнодорожных войск и военных сообщений ВА МТО

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков посетил Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербургский территориальный гарнизон.

После заслушивания доклада начальника академии генерал-лейтенанта Андрея Топорова о текущих положениях дел, замглавы военного ведомства принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года.

В своём приветственном слове генерал армии Дмитрий Булгаков от имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично поздравил всех присутствующих.

«Служить в нашей армии — дело чести. Но воинская служба — это не только почетное дело. Она включает в себя и упорный труд, и личную ответственность, а порой — и огромный риск. Учитесь по-настоящему, честно, ни при каких обстоятельствах не падайте духом, не останавливайтесь ни перед какими препятствиями. И будьте уверены — ваши современные знания, энергия и целеустремленность будут заслуженно востребованы в войсках», — произнес в своем выступлении заместитель главы военного ведомства.

Юным воспитанниками кадетского военного корпуса генерал армии Дмитрий Булгаков вручил символический ключ знаний, а также выразил особые пожелания первокурсникам и кадетам

«Впереди всех вас ждет интересная и наполненная важным смыслом жизнь, новые знания и открытия, встречи с интересными и мудрыми людьми, докторами и кандидатами наук, мастерами военного дела. Благодаря им и вы станете настоящими профессионалами. Сегодня в армию и на флот поступают самые современные виды вооружения и военной техники, внедряются новые технологии и средства коммуникации. Поэтому всем вам предстоит активно включиться в напряженную работу по освоению всего нового и передового. Мы рассчитываем на каждого из вас, на ваше стремление внести собственный вклад в общее дело укрепления безопасности страны. Желаю всем успехов в учебе, здоровья и благополучия!», — обратился к курсантам замминистра обороны.

Генерал армии Дмитрий Булгаков также осмотрел учебно-материальную базу Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, которая включает в себя два учебных здания со светлыми удобными классами, оборудованными современными техническими средствами обучения, многофункциональную спортивную площадку, спортивный комплекс с бассейном, библиотеку с уникальным фондом на 39,5 тыс. экземпляров, двухэтажную столовую на 2,5 тыс. посадочных мест. Принял участие в открытии спортивной площадки для игры в городки.

В офицерском собрании лейб-гвардии драгунского полка, расположенном на территории военного института жлезнодорожных войск и военных сообщений Военной академии МТО, заместитель Министра обороны Российской Федерации прочитал лекцию для научно-педагогического состава академии и офицеров-слушателей первых курсов на тему: «Состояние и перспективы развития системы МТО ВС РФ», подвёл итоги проведенных мероприятий и поставил задачи на новый учебный год.



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