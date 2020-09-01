01.09.2020 (16:28)
Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков дал старт новому учебному году в военном институте железнодорожных войск и военных сообщений ВА МТО
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков посетил Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербургский территориальный гарнизон.
После заслушивания доклада начальника академии генерал-лейтенанта Андрея Топорова о текущих положениях дел, замглавы военного ведомства принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года.
В своём приветственном слове генерал армии Дмитрий Булгаков от имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично поздравил всех присутствующих.
«Служить в нашей армии — дело чести. Но воинская служба — это не только почетное дело. Она включает в себя и упорный труд, и личную ответственность, а порой — и огромный риск. Учитесь по-настоящему, честно, ни при каких обстоятельствах не падайте духом, не останавливайтесь ни перед какими препятствиями. И будьте уверены — ваши современные знания, энергия и целеустремленность будут заслуженно востребованы в войсках», — произнес в своем выступлении заместитель главы военного ведомства.
Юным воспитанниками кадетского военного корпуса генерал армии Дмитрий Булгаков вручил символический ключ знаний, а также выразил особые пожелания первокурсникам и кадетам
«Впереди всех вас ждет интересная и наполненная важным смыслом жизнь, новые знания и открытия, встречи с интересными и мудрыми людьми, докторами и кандидатами наук, мастерами военного дела. Благодаря им и вы станете настоящими профессионалами. Сегодня в армию и на флот поступают самые современные виды вооружения и военной техники, внедряются новые технологии и средства коммуникации. Поэтому всем вам предстоит активно включиться в напряженную работу по освоению всего нового и передового. Мы рассчитываем на каждого из вас, на ваше стремление внести собственный вклад в общее дело укрепления безопасности страны. Желаю всем успехов в учебе, здоровья и благополучия!», — обратился к курсантам замминистра обороны.
Генерал армии Дмитрий Булгаков также осмотрел учебно-материальную базу Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, которая включает в себя два учебных здания со светлыми удобными классами, оборудованными современными техническими средствами обучения, многофункциональную спортивную площадку, спортивный комплекс с бассейном, библиотеку с уникальным фондом на 39,5 тыс. экземпляров, двухэтажную столовую на 2,5 тыс. посадочных мест. Принял участие в открытии спортивной площадки для игры в городки.
В офицерском собрании лейб-гвардии драгунского полка, расположенном на территории военного института жлезнодорожных войск и военных сообщений Военной академии МТО, заместитель Министра обороны Российской Федерации прочитал лекцию для научно-педагогического состава академии и офицеров-слушателей первых курсов на тему: «Состояние и перспективы развития системы МТО ВС РФ», подвёл итоги проведенных мероприятий и поставил задачи на новый учебный год.