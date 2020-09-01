01.09.2020 (14:02)

Горные подразделения завершили шестидневный 100-километровый марш «Эльбрусского кольца»

В Приэльбрусье горные подразделения завершили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса, окончив второй этап международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», во время которого участники состязаний преодолели 6 перевалов и выполнили 7 спецзаданий конкурса из 15.

Участники успешно выполнили спецзадание №10 и №11 «Ледовый участок» в районе ледника Большой Азау. Преодоление ледового участка (подъем/спуск) было организовано на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

В ходе подъема на ледовый участок первая связка группы прокладывала маршрут на ледовом участке, далее по проложенному маршруту передвигалась вся группа, последняя связка собирала с маршрута снаряжение.

Спуск военнослужащих осуществлялся с использованием спускового устройства с самостраховкой (схватывающим узлом). Последний военнослужащий организовал систему самовыверта ледобура и спустился на двойной веревке со схватывающим узлом с последующим сдергиванием веревок.

После выполнения этих заданий все команды спустились в Центр горной подготовки и выживания «Терскол» и замкнули 100-километровое «Эльбрусское кольцо-2020». Именно из Центра «Терскол» участники соревнований 27 августа вышли на старт маршрута вокруг самой высокой вершины Европы.

«Все участники марша успешно справились со специальными задачами во время прохождения 100-километрового маршрута, все вернулись в базовый лагерь без травм», – заявил после финиша судья конкурса, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин.

Справочно:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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