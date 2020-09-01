01.09.2020 (14:00)

Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО обработали более 120 тыс. кв. метров территории военных вузов перед началом учебного года

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева в преддверии начала нового учебного года военнослужащие войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, провели специальную обработку более 120 тыс. квадратных метров территории военных учебных заведений Санкт-Петербурга.

Военнослужащие продезинфицировали специальным раствором жилые комнаты и спальные расположения казарм, лестничные марши, фасадов зданий общежитий и учебных корпусов, места общих построений и прилегающую территорию при помощи войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

Проводимые мероприятия специальной обработки позволили сократить к минимуму риск передачи вирусных инфекций в курсантских коллективах.

В проведении обработки задействовано более 100 военнослужащих полка РХБ защиты армии и свыше 10 единиц специальной военной техники.

В городе Санкт-Петербург расположено более 10 военных общеобразовательных учреждений, в том числе Военно-медицинская академия, Военный институт физической культуры, Михайловская военная артиллерийская академия и другие.



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