01.09.2020 (16:20)

Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил курсантов Военного университета с началом учебного года



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил курсантов Военного университета с началом учебного года

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил курсантов Военного университета Минобороны России с началом учебного года.

«2020 год отмечен существенным ростом абитуриентов Военного университета, что является свидетельством высокого престижа образования, полученного в стенах этого прославленного учебного заведения. По результатам государственной итоговой аттестации абсолютное большинство выпускников 2020 года продемонстрировали высокое качество подготовки, полученной за годы обучения. 13 выпускников получили дипломы с отличием», — отметил замглавы военного ведомства.

Накануне около 450 курсантов первого курса Военного университета Минобороны России приняли Военную присягу на Соборной площади Главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».

«Сегодня в строю стоят курсанты, которые несколько дней назад приняли Военную присягу. Военному университету было предоставлено право первым провести этот ритуал на территории Главного храма Вооруженных Сил России. Курсанты первого курса должны знать — вам выпала высокая честь проходить обучение в стенах прославленного учебного заведения. Вы являетесь будущим поколением офицеров и вам предстоит продолжить славные традиции российской армии и флота», — сказал генерал-полковник Андрей Картаполов.

Военный университет является многопрофильным учебным заведением, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных Сил Российской Федерации. Вузом осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации гуманитарного, финансово-экономического, юридического, филологического и военно-дирижерского профилей подготовки. Также в нем готовят специалистов для вооружённых сил 23 государств мира.

В этом году в вузы Минобороны России поступили свыше 12 тыс. молодых людей и девушек. В военных академиях и университетах к обучению приступят свыше 1 тыс. слушателей. В суворовские, нахимовские и кадетские корпуса Минобороны России по всей стране в этом году поступило около 2,5 тыс. детей. Всего в довузовских образовательных организациях Минобороны России проходят обучение более 15,5 тыс. детей.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России был проведен в регионах проживания абитуриентов без приезда курсантов в вуз. В регионы страны выезжали специальные группы, в которые входили представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществляли отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России.



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