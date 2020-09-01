01.09.2020 (16:18)

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов открыл учебный год в Московском суворовском училище

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов посетил в День знаний Московское суворовское военное училище (СВУ) и поздравил воспитанников с началом нового учебного года.

«Поздравляю всех школьников и, конечно, суворовцев и кадет, воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны России. Для тех, кто уже является воспитанниками, этот день означает возвращение в альма-матер после отпуска для получения новых знаний, для того, чтобы стать настоящими гражданами нашей любимой страны и патриотами своей Родины», — обратился к суворовцам Руслан Цаликов.

В этом году Московское СВУ пополнили 80 мальчишек, которые поступили в пятый класс и взяли на себя ответственность служить Родине, нести гордое звание суворовца на протяжении всей своей жизни.

«Для тех, кто в этом году поступил в наши суворовские училища, кадетские корпуса и, конечно, в наше знаменитое Московское СВУ, это, пожалуй, один из самых важных дней, во всяком случае это первый осознанный выбор, когда вы решили определить свою судьбу, — отметил первый заместитель Министра обороны. — Для тех, кто будет хорошо учиться и постигать науку, этот путь может быть связан с Вооруженными Силами. Но даже если этого не произойдет, отсюда выйдут в вашем лице патриоты, хорошие граждане и, самое главное, воспитанные люди, на которых наша Родина может и должна будет опираться».

Руслан Цаликов также выразил слова признательности педагогам училища.

«Хочу нацелить преподавателей на то, что в новом учебном году они должны проявить все свое умение, все свои знания для того, чтобы из этих детей, которые являются нашим будущим, вырастить достойных офицеров для Вооруженных сил России», — сказал первый замминистра обороны.

Московское суворовское военное училище — одно из самых значимых и важных училищ в России. Оно было создано еще в 1944 году. С тех пор это кузница кадров для военных вузов страны.

«Отдельно хочу сказать, что училище овеяно славой. 11 выпускников Московского СВУ являются героями Советского Союза и Героями Российской Федерации», — отметил Руслан Цаликов.

После торжественной части первый заместитель Министра вместе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым осмотрел инфраструктуру и учебно-материальную базу Московского СВУ и условия размещения суворовцев нового набора.



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