01.09.2020 (13:54)

Участники конкурса «Авиадартс-2020» завершили финальный этап соревнований – боевые стрельбы

На международном конкурсе «Авиадартс-2020» экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации провели итоговые боевые стрельбы на полигоне Дубровичи под Рязанью.

В полетах участвовали экипажи истребителей Су-35с и Су-30см, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24 и Ми-8. У каждого конкурсанта было по 4 неуправляемые ракеты и 10 снарядов к авиационной пушке. Боевые стрельбы велись по макетам, обозначенным щитами 3х5 метров.

Максимальное количество баллов получат экипажи за прямые попадания. Также баллы получат конкурсанты за попадание в зачетную зону вокруг щита диаметров 30 метров.

«Если экипаж не попадает непосредственно в щит, но результаты огневого поражения находятся в зачётной площади внутри круга, диаметр которого составляет 30 метров, ему также начисляются баллы. Если лётчик попадает четырьмя ракетами или десятью снарядами из пушки в зачётную площадь, то ему тоже даётся

максимальное количество баллов. Помимо точности поражения наземных целей, в ряду критериев определения результативности присутствует время нанесения ударов» - заявил заместитель главного судьи конкурса подполковник Эдуард Алтухов.

Для максимальной точности выставления оценки экипажам судейский состав конкурса оценивает визуально работу летчиков, после чего выезжает на мишенное поле для фиксации каждого попадания. Помимо этого, используются средства объективного контроля, установленные на воздушных судах и на полигоне. В частности, с помощью системы «Клевер», установленной на полигоне Дубровичи, определяется точность поражений: дальность, азимут попадания и разрыва боеприпаса.

«Каждый из экипажей сегодня отработал свою конкурсную программу. После анализа всех данных мы уже сможем определить окончательное количество баллов, которые заработали летчики сегодня. Финальные этап конкурса «Авиадартс» - боевое применение - позволяет набрать наибольшее количество баллов и всегда сильно влияет на итоговое распределение мест. Так что несмотря на то, что российские экипажи лидировали до сегодняшнего дня, окончательные места мы узнаем уже после заполнения протоколов за боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям» - подчеркнул главный судья конкурса полковник Петр Серебряков.

Справочно:

По итогам первых четырех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, поисково-спасательная работа) уверенно лидирует российская команда.

Конкурс завершится 5 сентября 2020 г.

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